بالفيديو والصور: رضيع بـ4 أرجل يجري عملية جراحية ناجحة لإزالة الأطراف الزائدة

خضع رضيع هندي ولد بأربعة أرجل وعضوين ذكريين لجراحة ناجحة لإزالة الأطراف الزائدة في جسده.

وأظهر مقطع فيديو الرضيع قبل إجراء العملية الجراحية أثناء التحضير لها.

وكان الرضيع قد ولد يوم 21 يناير/ كانون الثاني الماضي في ولاية كارناتاكا الهندية، ولم يطلق والداه عليه اسما حتى الآن.

ولم يكن الوالدان يرغبان في البداية في إجراء العملية لطفلهما وأرادا أن يظل كما هو، نظرا لفقر الأسرة الشديد الذي يمنعهما من الاستعانة بالأطباء، لكنهما عدلا عن رأيهما لاحقا.

والآن يمتلك الرضيع ساقين اثنين فقط. ويأمل والداه أن يصبح طبيعيا.