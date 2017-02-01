كيف تعرف من رفضوا صداقتك على فيسبوك ؟

لا يقدم موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك" إشعارا برفض طلبات الصداقة المتداولة بين أعضائه.

فموقع فيسبوك فقط ترسل إشعارا بطلبات الصداقة المقبولة حتى لا تضع الآخرين في حرج شديد.

وعدم قبول الشخص لطلب صداقتك على فيسبوك لا يعد رفضا لك؛ ولكن أحيانا يكون عدم القبول لأسباب خارجة عن إرادته؛ فإما أنه لم ير طلب صداقتك بسبب انشغاله، أو أنه لا يفتح حسابه كثيرا.

لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن هناك رابطا يمكن من خلاله معرفة الأشخاص الذين لم يوافقوا على طلب صداقتهم.

أولا قم بتسجيل الدخول إلى فيسبوك، ثانيا انسخ الرابط التالي:

https://www.facebook.com/friends/requests/?fcref=tl&outgoing=1

وضعه في شريط العنوان في المتصفح ثم اضغط زر الإدخال Enter، لترى قائمة بالأشخاص الذين أرسلت لهم طلبات صداقة ولم يوافقوا عليها تحت بند Friend Requests Sent.