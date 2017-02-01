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فريق علمي ينجح في إنتاج "كائن هجين" بين الإنسان والخنزير

صورة للكائن الهجين
صورة للكائن الهجين
1/2/2017

تمكن فريق من العلماء للمرة الأولى من تكوين "كائن هجين" بين الإنسان والخنزير.

وأكد الفريق أن التجربة ستساهم في الحصول على أعضاء حيوية لزراعتها في أجساد المرضى من البشر.

وقالت مجلة "سيل" الطبية، إن علماء من إسبانيا والولايات المتحدة واليابان ساهموا في التجربة التي تم بموجبها حقن جنين الخنزير بخلايا جذعية بشرية.

وتابع العلماء عملية نمو الجنين، حيث لاحظوا تطور المادة الإنسانية فيه مثل تشكل خلايا تمثل مختلف أنسجة الإنسان وتحديدا القلب والكبد والجهاز العصبي.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتمكن فيها فريق من العلماء من رؤية خلايا بشرية تنمو داخل حيوان.

ويعد الهجين بين الإنسان والخنزير أحدث ما توصل إليه العلم في إنتاج كائنات هجينة.

ومكّن العلماء هجين الخنزير والإنسان من النمو لمدة أربعة أسابيع، ثم جرى القضاء عليه لأسباب أخلاقية وسط توقعات بأن إكمال نموه يحتاج لمزيد من التجارب.

 

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