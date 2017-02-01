البث الحي
منوعات|الصين

شاهد: يقذف طفله الرضيع في الهواء لإنقاذه من الغرق

1/2/2017

رصد مقطع مصور لقطات توقف القلب لأب صيني شجاع قذف طفله الرضيع في الهواء لإنقاذه من الغرق.

وبحسب صحف ديلي ميل وميرور وذا صن البريطانية، كانت الأسرة في طريقها لقضاء عطلة رأس السنة الصينية الجديدة حين انحرفت سيارتهم بالخطأ وغرقت في مياه النهر بجانب الرصيف عند مشارف مدينة تشانغده بمقاطعة هونان بوسط الصين.

وفور وقوع الحادث تجمع المارة أمام الرصيف لمحاولة إنقاذ العائلة المكونة من 6 أفراد، وبدؤوا في إلقاء سترات النجاة ووسائل المساعدة، حيث بدأت السيارة في الغرق، بينما تجمعت العائلة أعلى سقف السيارة.

ووقف الأب فوق السيارة حاملاً طفله الرضيع يائساً من إمكانية العبور به إلى بر الأمان، ثم تشجع وحاول السيطرة على خوفه وقلقه واستجاب أخيراً لنداءات المارة بقذف طفله عاليًا في الهواء ليلتقفه أحد المارة على الرصيف، حيث تردد الأب أكثر من مرة خشية أن يغرق الرضيع إذا فشلت الرمية.

ولحسن الحظ، كانت رمية الأب موفقة وتم إنقاذ الطفل والعائلة، وفي وقت لاحق تم سحب السيارة من الماء وفقاً لتقارير محلية.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

عملية خطيرة لإخراج فرنسي يزن 300 كيلو من منزل يقبع فيه منذ سنوات (فيديو)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

احتفاء إسرائيلي بأول حفل زفاف يهودي رسمي في الإمارات (فيديو)

إسرائيل تحتفي بأول حفل زفاف يهودي يقام في الإمارات (مواقع التواصل)

تصوير عارضة أزياء عند الأهرامات يثير ضجة في مصر.. ومغردون يستنكرون اعتقال المصريين فقط وترك الأجانب

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل الإجتماعي)
الأكثر قراءة

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

تباهى بإغلاق المساجد.. انتقادات حادة لموقف وزير الداخلية الفرنسي تجاه انتهاكات الشرطة

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان (رويترز)