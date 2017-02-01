شاهد: يقذف طفله الرضيع في الهواء لإنقاذه من الغرق

رصد مقطع مصور لقطات توقف القلب لأب صيني شجاع قذف طفله الرضيع في الهواء لإنقاذه من الغرق.

وبحسب صحف ديلي ميل وميرور وذا صن البريطانية، كانت الأسرة في طريقها لقضاء عطلة رأس السنة الصينية الجديدة حين انحرفت سيارتهم بالخطأ وغرقت في مياه النهر بجانب الرصيف عند مشارف مدينة تشانغده بمقاطعة هونان بوسط الصين.

وفور وقوع الحادث تجمع المارة أمام الرصيف لمحاولة إنقاذ العائلة المكونة من 6 أفراد، وبدؤوا في إلقاء سترات النجاة ووسائل المساعدة، حيث بدأت السيارة في الغرق، بينما تجمعت العائلة أعلى سقف السيارة.

ووقف الأب فوق السيارة حاملاً طفله الرضيع يائساً من إمكانية العبور به إلى بر الأمان، ثم تشجع وحاول السيطرة على خوفه وقلقه واستجاب أخيراً لنداءات المارة بقذف طفله عاليًا في الهواء ليلتقفه أحد المارة على الرصيف، حيث تردد الأب أكثر من مرة خشية أن يغرق الرضيع إذا فشلت الرمية.

ولحسن الحظ، كانت رمية الأب موفقة وتم إنقاذ الطفل والعائلة، وفي وقت لاحق تم سحب السيارة من الماء وفقاً لتقارير محلية.