البث الحي
منوعات

شاهد: مقطع مؤثر لدولفين يحاول حماية صغيره من الصيادين دون جدوى

1/2/2017

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر لحظة مطاردة مجموعة من الصيادين الصينيين لدولفين صغير.

ونشرت صحيفة ديلي ميل المقطع الذي ظهرت فيه سمكة دولفين كبيرة برفقة أسماك أخرى وهي تحاول الدفاع عنه من الصيادين.

ويقوم الصيادون بصيد تلك الأسماك الصغيرة وبيعها لأحواض السمك والمتنزهات البحرية في اليابان.

وقد تم التقاط مقطع الفيديو في "تاي تشي"، وهي بلدة ساحلية في مقاطعة "واكاياما"، ورغم محاولة الدولفين حماية صغيره بمساعدة الدلافين الأخرى، إلا أن  الصيادين تمكنوا منه وقاموا بنقله إلى قارب الصيد الخاص بهم.

المزيد من منوعات

عملية خطيرة لإخراج فرنسي يزن 300 كيلو من منزل يقبع فيه منذ سنوات (فيديو)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

احتفاء إسرائيلي بأول حفل زفاف يهودي رسمي في الإمارات (فيديو)

إسرائيل تحتفي بأول حفل زفاف يهودي يقام في الإمارات (مواقع التواصل)

تصوير عارضة أزياء عند الأهرامات يثير ضجة في مصر.. ومغردون يستنكرون اعتقال المصريين فقط وترك الأجانب

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل الإجتماعي)
الأكثر قراءة

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

تباهى بإغلاق المساجد.. انتقادات حادة لموقف وزير الداخلية الفرنسي تجاه انتهاكات الشرطة

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان (رويترز)