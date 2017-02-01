شاهد: مقطع مؤثر لدولفين يحاول حماية صغيره من الصيادين دون جدوى

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر لحظة مطاردة مجموعة من الصيادين الصينيين لدولفين صغير.

ونشرت صحيفة ديلي ميل المقطع الذي ظهرت فيه سمكة دولفين كبيرة برفقة أسماك أخرى وهي تحاول الدفاع عنه من الصيادين.

ويقوم الصيادون بصيد تلك الأسماك الصغيرة وبيعها لأحواض السمك والمتنزهات البحرية في اليابان.

وقد تم التقاط مقطع الفيديو في "تاي تشي"، وهي بلدة ساحلية في مقاطعة "واكاياما"، ورغم محاولة الدولفين حماية صغيره بمساعدة الدلافين الأخرى، إلا أن الصيادين تمكنوا منه وقاموا بنقله إلى قارب الصيد الخاص بهم.