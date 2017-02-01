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شاهد: مصطافون يشكلون سلسلة بشرية لإنقاذ 3 سباحين

1/2/2017

شكَّل مجموعة من مرتادي أحد شواطئ الأرجنتين سلسلة بشرية لإنقاذ 3 سباحين جرفتهم الأمواج الهائجة

ووقع الحادث في بحر مونتي هيرموسو على بعد 200 ميل جنوب العاصمة بوينس آيرس، بحسب صحيفتي ديلي ميل وذا صن البريطانيتين.

وكان السباحون الثلاثة قد جرفتهم أمواج البحر العاتية ما جعلهم عرضة للغرق وكافحوا للعودة إلى الشاطئ لكن بلا جدوى، فما كان من المصطافين على الشاطئ إلا أن فكروا بسرعة في عمل سلسلة بشرية لإنقاذ السباحين من الغرق.

وحظي الفيديو ومدته 8 دقائق بانتشار وإعجاب واسع المدى على شبكة الإنترنت، وقال مصور المقطع إن البحر كان هائجاً للغاية ومنعت الأمواج العالية السباحين الثلاثة من العودة لليابسة وجرفهم التيار نحو الداخل.

فما كان من مرتادي الشاطئ إلا أن قاموا بدور رجال الإنقاذ، وشكلوا على الفور سلسلة بشرية لإنقاذ السباحين الثلاثة، وسحبهم نحو الشاطئ، في تصرف بطولي صفق له بقية المصطافين، ونال إعجاب الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر : الجزبرة مباشر
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