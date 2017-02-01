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شاهد: متهور يمشي على حبل بارتفاع 762 مترًا

1/2/2017

رصد مقطع مصور لقطات تحبس الأنفاس لشاب متهور يمشي على حبل أعلى جبل بارتفاع يزيد عن 700 متر.

وقد صور المقطع في منتزه يوسمايت الوطني بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وظهر الشاب ويدعى سلاكليند، وهو يسير متحمسًا أعلى الحبل المار بين طرفي شلال على ارتفاع 2500 قدم (762 مترًا) فوق شلالات سيرا نيفادا، ليختل توازنه في منتصف الطريق ويسقط لكنه يستطيع استعادة نفسه مرة أخرى بعدما تمسك جيداً بالحبل.

ونشر موقع "جاكين ميديا" الفيديو ليحظى بانتشار واسع المدى على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات "كيف تمالك أعصابه للقيام بمثل ذلك؟" حيث كان من الواضح عدم التزامه بوسائل الحماية والسلامة أثناء تلك المخاطرة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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