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شاهد: مبادرة "نعيما" لحلاقة شعر الفقراء مجانا بالأردن

1/2/2017

"نعيما".. هو عنوان مبادرة أطلقها حلاقون أردنيون لقص شعر الفقراء مجانا.

وفي الساحة الهاشمية وسط العاصمة الأردنية عمّان وضع الحلاقون صفا من كراسي الحلاقة ترحيبا بمن يرغب من المارة في قص شعره مجانا في إطار المبادرة.

ويشارك في المبادرة 30 حلاقا متطوعا على الأقل، حيث يقف الحلاقون في الساحة المزدحمة لقص الشعر وحلق اللحية للراغبين من الفقراء من دون مقابل.

ويستعد المتطوعون المسلحون بمقصات ومجففات شعر وماكينات قص الشعر الكهربائية لتقديم خدماتهم لزبائن يصطفون في صفوف طويلة انتظارا للجلوس على كرسي الحلاق.

وأعرب صبحي عساف، صاحب صالون "الخال" ومؤسس المبادرة، عن أمله في أن تؤتي المبادرة أُكلها ويكون لها أثر إيجابي.

وأضاف أن الشكل يؤثر كثيرا على نفسية الشخص، وإن هذه المبادرة قد تساهم في إسعاد كثيرين.

وأشار حلاق متطوع بالمشاركة في المبادرة يدعى أنس نخلة (٣٣ عاما) إن هناك العديد من الأشخاص ممكن لا يستطيعون الذهاب إلى صالونات الحلاقة بانتظام، وإن المبادرة من شأنها التيسير عليهم.

وأشاد رجل ممن حلقوا شعرهم مجانا بالمبادرة، وقال إنها ساهمت في إسعاد كثيرين.

المصدر : الجزبرة مباشر
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