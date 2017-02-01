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شاهد: سائح يرصد لحظة غرق وتحطم مروحيته

1/2/2017

رصدت كاميرا أحد ركاب طائرة هليكوبتر، لحظة سقوطها بمن فيها وغرقها وتحطمها على شاطئ نهر في كابيتوليو بميناس جيرايس البرازيلية.

وبحسب صحيفتي ديلي ميل وذا صن البريطانيتين، التقط أحد السياح المتحمسين -من ركاب الطائرة الأربعة- المقطع المروع حيث ظهرت امرأة تجلس في المقعد الأمامي بجوار الطيار بينما يجلس اثنان آخران في مقعدين خلفيين وبدأوا في الضحك والهتاف بمجرد تحرك المروحية للدوران على علو منخفض حول نهر ريو توفو.

لكن سرعان ما تحول الضحك إلى كابوس حيث فوجئ الجميع على الشاطئ بسقوط المروحية عندما فقد الطيارة فجأة السيطرة عليها لتنحرف وتغرق في الماء بالقرب من الشاطئ الرملي.

ولحسن الحظ نجا قائد الطائرة والركاب الثلاثة بإصابات طفيفة بينما تحطمت الطائرة الهليكوبتر التابعة لشركة Wsfly، ويعتقد المحققون أن سبب  الحادث هو الرياح الخلفية التي حالت دون وصول الطيار إلى الارتفاع المطلوب فوق النهر.

المصدر : الجزيرة مباشر
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