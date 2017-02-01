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شاهد: رد فعل أمريكية تسمع صوت زوجها لأول مرة

1/2/2017

دخلت الأمريكية كورا لوتس في نوبة بكاء هيسترية حين استطاعت سماع صوت زوجها لأول مرة.

وأجرت كورا جراحة ناجحة لاستعادة حاسة السمع، بحسب صحيفتي ذا صن وديلي ميل البريطانيتين.

وكانت كورا –وتعيش في نورفولك بولاية فيرجينيا الغربية، فقدت سمعها وهي في عمر العامين ونصف العام، وكانت تعاني حالة سيئة من عدم قدرتها على التواصل المباشر مع أسرتها وأصدقائها.

واستعادت كورا سمعها بعد نجاح زراعة قوقعة الأذن لتتحول حياتها بالكامل وتتمكن لأول مرة من سماع صوت زوجها وأبنائها، غير مصدقة أنها ستتمكن من ذلك في يوم الأيام.

ورصد زوجها جيمس لوتس تلك اللحظة العاطفية حين سمعت زوجته صوت الطبيبة تناديها ثم سمعت صوته بوضوح لأول مرة ما جعلها تبكي من شدة الفرح، ليحصد الفيديو ملايين المشاهدات على مواقع اتواصل الاجتماعي.

وقال لوتس -ويعمل بالبحرية- إن زوجته فقدت سمعها منذ كانت في عمر العامين، وإن الأطباء أخبروا عائلتها أنها لن تكون قادرة على التحدث، وأضاف أنه عندما التقى بزوجته لأول مرة كانت قد فقدت السمع تماماً "صماء" وقال الأطباء إن الجراحة هي الخيار الوحيد.

وقالت الطبيبة، بعد إجراء الجراحة، إن دماغ كورا سوف يستغرق بعض الوقت للبدء في تمييز الأصوات والتكيف مع الجهاز الجديد، وحين بدأت التحدث إلى كورا لم تصدق نفسها ونظرت إلى زوجها في لحظة حميمية ليسألها مباشرة للمرة الأولى "كيف هو صوتي؟" فتضحك بصوت عال وتقول "إنه لأمر مدهش" ثم تنفجر في البكاء فرحاً باستعادة سمعها.

المصدر : الجزيرة مباشر
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