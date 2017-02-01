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شاهد: تمساح يخطف خنزيرا ضخما بين فكيه

1/2/2017

التقطت كاميرا طائرة بدون طيار لقطات مثيرة لتمساح يعوم ممسكا بخنزير ضخم بين فكيه.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية الثلاثاء إن الفيديو التقط بالقرب من ساحل منطقة بايا في بابوا غينيا الجديدة؛ حيث كان التمساح يعوم بالقرب من شعب مرجانية وهو ممسك بقوة بالخنزير بين فكيه.

وقال سكان محليون إن التمساح، وهو من نوع تماسيح المياه المالحة، خطف الخنزير من قرية قريبة وعاد به إلى مسكنه لتناوله.

وتعليقا على الفيديو قال المخرج "ميلان إم ج" الذي التقط الفيديو بكاميرا طائرته بدون طيار إن التمساح يحصل على الخنازير والكلاب من القرية القريبة.

وأضاف على حسابه على فيسبوك: "لقد كنت محظوظا بشكل كبير كي ألتقط هذا المشهد بعد خطف الخنزير وخلال عودته إلى مسكنه".

المصدر : الجزبرة مباشر
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