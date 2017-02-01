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شاهد: احتفال في البوسنة بمناسبة اليوم العالمي للحجاب

1/2/2017

نظمت عدد من الناشطات في البوسنة احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للحجاب لتوعية الآخرين بالحجاب وفهم الإسلام وتعزيز التسامح الديني.

واحتشدن نساء نظمت الاحتفال في سراييفو في منطقة سياحية بالمدينة للرد على أسئلة المارة ومساعدة أولئك الذين يرغبون في ارتداء الحجاب.

يُقام يوم الحجاب العالمي في الأول من فبراير شباط في ما يقرب من 116 دولة ، حيث تدور فعاليات الاحتفال حول محاولة رفع الوعي حول الحجاب وتعميق فهم الآخرين عنه وتعزيز التسامح الديني.

وتم الاحتفال لأول مرة باليوم العالمي للحجاب في عام 2013 ، حيث جاءت الفكرة من "ناظمة خان" التي تقيم في ولاية نيويورك الأمريكية.

والفكرة من وراء ذلك هو مواجهة الاعتقاد الشائع بأن النساء المسلمات يرتدين أغطية الرأس لأنهن مضطهدات من جانب الرجال.

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