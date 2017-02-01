شاهد: أسماك تلتهم رأس ثور وتحولها لعظام في ثوان

رصدت لقطات صادمة لشاب يطعم أسماك الضاري المفترسة أو "البيرانا"، رأس ثور لتلتهمها بالكامل وتحولها إلى هيكل عظمي في ثوان معدودة.

وبحسب صحيفتي ديلي ميل وديلي ستار البريطانيتين، ظهر الشاب ممسكًا برأس ثور ووضعها في المياه الضحلة بأحد الأنهار في منطقة الأمازون بإحدى دول أمريكا الجنوبية حيث يعيش هذا النوع من الأسماك والمعروفة بـ"آكلة اللحوم، ليقدمها كوليمة عشاء للسمك المسعور والذي يهاجم البشر في كثير من الأحيان، لكن لحسن حظ الشاب أنه لم يُصب بأذى رغم يديه وقدميه العاريتين!

ومزق السمك الفتاك رأس الحيوان ليحوله إلى جمجمة فارغة من اللحم تمامًا بسرعة البرق في قفزات سريعة ومتتالية تشبه أفلام الرعب، وسنوياً يتعرض المئات في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية لهجمات من سمك البيرانا المفترس "آكل اللحوم" حيث ينتشر بشكل واضح في أنهار أمريكا الجنوبية.

يذكر أن الأرجنتين شهدت حادثاً مؤسفاً في ديسمبر/كانون الأول عام 2013 حين هوجمت رحلة مدرسية من أسماك الضاري المفترسة الجائعة ما أصاب 70 شخصًا بجروح وفقد العديد من الأطفال بعضًا من أصابع اليد والقدمين.

وفي فبراير/شباط توفيت طفلة برازيلية تبلغ من العمر 6 سنوات بعدما أكلت أسماك الضاري المفترسة رجليها عندما انقلب زورقها في الماء بريو في مونتي أليغري أثناء رحلة عائلية مع جدتها وبعض الأطفال الآخرين.