فيديو لصداقة بين "باتمان" وطفل سوري يفوز بأفضل دعاية خيرية

فاز مقطع فيديو عن زيارة تقوم بها شخصية "باتمان" أو الرجل الوطواط لمخيم للاجئين السوريين في لبنان بجائزة أفضل إعلان لجمع التبرعات هذا العام.

ويظهر في الإعلان الفائز باتمان وهو يتجول في مخيم للاجئين برفقة طفل سوري.

والإعلان الفائز تابع لمؤسسة "وور تشايلد هولاند" التي تهدف إلى حماية الأطفال من الصراعات وتسليحهم بالتعليم والمهارات.

وفي الإعلان يقوم باتمان باللعب مع الطفل السوري عدة ألعاب مثل كرة القدم ويطلقان طائرة ورقية في السماء بينما يشدو في الخلفية فريق الروك الشهير "كوين" بأغنية "يور ماي بيست فريند" أو "أنت أفضل صديق".

وفي نهاية الإعلان يتحول باتمان إلى والد الطفل السوري الذي فر من الحرب مع أسرته.

ويقول الفيديو "كثيرا ما يكون الخيال أفضل سبيل للأطفال في حالات الحرب للفرار من واقعهم".

وحصل الفيديو على جائزة "جولدن رادياتور" التي تمنحها مؤسسة رادي-إيد لعام 2017. وتحتفي الجائزة بمقاطع الفيديو الخيرية التي تنأى عن الرسائل النمطية للفقر وترسم صورة للمحتاجين بعيدا عن كونهم مجرد متلقين للمساعدات لا حول لهم ولا قوة.

فيديو عن صداقة بين "باتمان" وطفل سوري يفوز بأفضل دعاية خيرية