شاهد: عاصفة ثلجية تضرب شمال المكسيك

ضربت عاصفة ثلجية أجزاء من شمال ووسط المكسيك حيث غطت الثلوج الطرق السريعة والمتنزهات.

وعرقلت الثلوج حركة المرور على الطرق السريعة في شمال المكسيك ما ترك مئات السيارات وقد تقطعت بها السبل في المناطق الجبلية بسبب سوء الأحوال الجوية.

واستغل بعض السكان المحليين هذه الأجواء فقاموا برمي كرات الثلج وزيارة المتنزهات لمشاهدة الطبيعة المختلفة تحت غطاء الثلوج.

وقالت مصلحة الأرصاد الجوية المكسيكية إن درجات الحرارة في المناطق المرتفعة في ولايات "تاماوليباس" و "كواهويلا" و "نويفو ليون" و "شيهواهوا" ستنخفض إلى 5 درجات تحت الصفر.