شاهد: رمية مذهلة لكرة سلة من بناية ارتفاعها 46 مترا

احتفل أحد لاعبي فريق هارلم الأمريكي لاستعراضات كرة السلة باليوم العالمي لرميات كرة السلة المذهلة برمية من أعلى إحدى البنايات.

وصعد زيوس لاعب الفريق إلى حافلة مدرسية مثبتة أعلى متحف الفن في مدينة سانت لويس في ولاية ميزوري الأمريكي قبل أن يرمي الكرة من ارتفاع 46 مترا.

وهوت الكرة بسرعة لتمر من سلة كانت مثبتة في الشارع المجاور للمتحف وسط صيحات الاندهاش من الجماهير التي كانت تشاهد العرض.

وتأسس فريق هارلم لاستعراضات كرة السلة عام 1926 وتغير اسمه ومكانه عدة مرات إلى أن أصبح باسمه الحالي عام 1929.

وقدم الفريق، الذي يؤدي العروض الرياضية في إطار مسرحي فكاهي، أكثر من 26 ألف عرض في أكثر من 120 دولة على مستوى العالم.

ويقدم الفريق أكثر من 450 عرضا سنويا.