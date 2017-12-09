البث الحي
منوعات

شاهد: رمية مذهلة لكرة سلة من بناية ارتفاعها 46 مترا

9/12/2017

احتفل أحد لاعبي فريق هارلم الأمريكي لاستعراضات كرة السلة باليوم العالمي لرميات كرة السلة المذهلة برمية من أعلى إحدى البنايات.

وصعد زيوس لاعب الفريق إلى حافلة مدرسية مثبتة أعلى متحف الفن في مدينة سانت لويس في ولاية ميزوري الأمريكي قبل أن يرمي الكرة من ارتفاع 46 مترا.

وهوت الكرة بسرعة لتمر من سلة كانت مثبتة في الشارع المجاور للمتحف وسط صيحات الاندهاش من الجماهير التي كانت تشاهد العرض.

وتأسس فريق هارلم لاستعراضات كرة السلة عام 1926 وتغير اسمه ومكانه عدة مرات إلى أن أصبح باسمه الحالي عام 1929.

وقدم الفريق، الذي يؤدي العروض الرياضية في إطار مسرحي فكاهي، أكثر من 26 ألف عرض في أكثر من 120 دولة على مستوى العالم.

ويقدم الفريق أكثر من 450 عرضا سنويا.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

شركة يابانية تحول وجوه أشخاص حقيقيين إلى أقنعة

قناع على شكل صورة مؤسس الشركة اليابانية

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

هل يشعل ترمب الحرب قبل رحيله باغتيال عالم نووي إيراني؟

العالم الإيراني محسن فخري زاده

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)