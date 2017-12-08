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بلومبرغ: يوتيوب سيطلق خدمة مدفوعة لبث الموسيقى العام المقبل

8/12/2017

ذكرت شبكة بلومبرغ نقلا عن أشخاص مطلعين قولهم إن موقع يوتيوب التابع لشركة ألفابت يخطط لتقديم خدمة بث موسيقى مدفوعة في مارس آذار المقبل.

وقالت بلومبرغ إن شركة وارنر ميوزيك جروب للتسجيلات وقعت بالفعل على الاتفاق في حين تجري سوني ميوزيك إنترتينمنت ويونيفيرسال ميوزيك جروب وميرلين، وهو كونسورتيوم يضم شركات تسجيلات مستقلة، محادثات مع موقع بث المقاطع المصورة.

وستتنافس الخدمة، التي يشار إليها داخليا باسم (ريمكيس) وفقا لبلومبرج، مع عروض مماثلة من سبوتيفاي وشركة أبل.

وقدمت جوجل، وهي وحدة أخرى تابعة لألفابت، خدمة (جوجل بلاي ميوزيك) في 2001. ودشن يوتيوب في 2016 خدمة باشتراكات تسمى (يوتيوب رد) لتصفح المقاطع المصورة دون ظهور إعلانات وتضم بعض المحتويات الحصرية.

المصدر : رويترز
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