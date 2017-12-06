أوباما يطيح بترمب من قائمة التغريدات الأكثر شعبية على تويتر

احتلت ثلاث تغريدات للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مراكز متقدمة في القائمة السنوية للتغريدات الأكثر شعبية وتداولًا على موقع التواصل الاجتماعي لعام 2017.

وغاب الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترمب عن القائمة على الرغم من كثرة استخدامه للموقع.

وبحسب نتائج التحليل السنوي لموقع تويتر حول التغريدات الأكثر شعبية، الذي صدر الثلاثاء، كان ترمب الأكثر تغريدًا بين قادة العالم، لكنه على الرغم من ذلك خرج من قائمة العشرة الأوائل.

واحتلت تغريدة لأوباما علّق فيها على أحداث العنف العنصرية في مدينة شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا في أغسطس/آب، المركز الثاني على مستوى التغريدات التي أعيد نشرها، حيث أعيد نشرها مليونا و700 ألف مرة بحسب وكالة بلومبرغ الإخبارية.

في تلك التغريدة، اقتبس أوباما تعليقًا للزعيم الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا، قال فيها: "لا أحد وُلد يكره شخصًا آخر بسبب لون بشرته أو خلفيته أو دينه".

واحتلت تغريدة وداع أوباما للشعب الأمريكي أثناء مغادرته البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني المركز السادس في القائمة.

وقال أوباما في تلك التغريدة: "شكرًا لكم على كل شيء، طلبي الأخير هو نفس الطلب الأول، أطلب منكم أن تؤمنوا – ليس بقدرتي على إحداث تغيير- لكن في قدرتكم أنتم".

وهناك تغريدة ثالثة لأوباما احتلت المركز الثامن، ونشرها في 20 يناير/كانون الثاني، يوم تنصيب ترمب كتب فيها: "لقد كان الشرف الأكبر في حياتي أن قمت بخدمتكم، لقد جعلتموني قائدًا أفضل ورجلًا أفضل".

وخرج ترمب من قائمة التغريدات العشرة رغم افتخاره دائمًا بقدرته على التواصل مع الشعب الأمريكي مباشرة من خلال حسابه على تويتر.