شاهد: قرية بوسنية تطمح في إدراج فنها ضمن تراث اليونسكو

تأمل شركة صغيرة لنحت الخشب تملكها عائلة بوسنية في الحصول على اعتراف من اليونسكو، ويناقش طلبهم في اجتماع قمة اليونسكو بكوريا الجنوبية.

ففي بلدة كونييتش الصغيرة في جنوب البوسنة، احتضن شقيقان، أورهان وأديم نيكسيك، تقليد نحت الخشب الطويل، ودمجاه في تصميم الأثاث الحديث .

وللبوسنة، تقليد يمتد لمئات السنين في صناعة الخشب وفنون صناعة الأثاث، ولكن عائلة نيكسيك رفعت هذه الصناعة إلى مستوى آخر، بإدخال الفنون اليدوية في نحت الأثاث الذي يستخدم في الحياة اليومية.

ويقول أفراد العائلة عن نجاح شركتهم، إنهم استمدوا حبهم للمهنة من خلال العمل مع والدهم، منذ صغرهم حيث كانوا يقومون بنحت ما تبقى من أخشاب ويحولونها إلى قطع فنية، وساعدهم في ذلك توفر الأخشاب عالية الجودة، وخاصة بالنسبة لنحت الخشب.

وتقوم الأسرة بعملها من خلال مصنع صغير يسمى "زانات" ويعني الحرفة في اللغة البوسنية، ويجمع زانات مصممي الخشب والحرفيين الذين يبدعون قطعا فنية من الأثاث مثل الكراسي والطاولات وغيرها من الأثاث المنزلي، وتتميز المنحوتات المعقدة عادة بزخارف بوسنية، مثل الزهور الموجودة على سفوح الجبال القريبة.

وأدى نجاح الشركة في سوق الأثاث بالإخوة نيكسيك لتوظيف 30 شخصا آخرين وتعليمهم فن نحت الخشب حتى يتمكنوا من تلبية الطلب المرتفع على منتجاتهم، وتبيع معظم المتاجر المرموقة في جميع انحاء العالم أثاث " نيكسيك"، حيث تصل أسعار بعض أصنافها إلى أكثر من 20 ألف دولار أمريكي.

وقد أصبح أسلوب النحت والأثاث الذي وضعته الأسرة ويعرف باسم "نمط كونجيك البوسني، معروفا وحازت نوعية العمل على شهرة عالمية، فالعديد من قطع الأثاث تحت حماية الدولة كجزء من التراث الثقافي الوطني للبوسنة.

وفي عام 2014، رشحت الحكومة البوسنية رسميا تقنية نحت الخشب في كونيتش، التي تم إنشاؤها وتطويرها بشكل كبير من قبل عائلة نيكسيك، ليتم إضافتها إلى قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي.

وتظهر أجزاء نيكسيك حاليا في منشورات اليونسكو وتسلط الضوء على الحرفية الاستثنائية في البوسنة والهرسك.

أورهان وآدم على وشك فتح مدرسة نحت الخشب في البوسنة، ويقول أورهان، إن العديد من طلاب الفن الشباب من جميع أنحاء العالم قد تقدموا بالفعل للالتحاق بهذا العمل.