شاهد: صقور لمكافحة الحمام في معالم لندن

في محطة " كينغز كروس" للسكك الحديدة في لندن، يرقب زائر غير عادي المسافرين من ركن بعيد، متجولا وممعنا النظر فيما قد يحرك فيه نزعة هجومية مباغتة.

ويقبع الصقر بلوتو من على عارضة فوق المحطة، مع صاحبه ماكس بيل في انتظار إشارة منه للقيام بما هو منوط به لتفريق أي سرب من الحمام " تراوده نفسه " باقتحام المحطة.

وينجذب الحمام إلى المحطة التي يتوفر فيها الكثير من المغريات بالنسبة له، حيث توفر زواياها بيئة جيدة لبناء الأعشاش إضافة إلى توفر بقايا الطعام من المواد الغذائية التي تترك من قبل الآلاف من الركاب الذين يمرون على المحطة.

وتسبب الحمام في العديد من المشاكل للمباني حيث أن فضلات الحمام تلحق الضرر بها ما جعلها غير مرحب بها في هذا المحيط، وجعل الصقر بلوتو زائرا مرغوبنا ، لمكافحة الحمام والعمل على طرده من محيط المحطة.

بلوتو واحد من أربعة صقور مملوكة من قبل بيل، ويحتفظ بها في منزله في هيرتفوردشاير، خارج لندن.

ويقول بيل إن بلوتو يقضي معظم وقته في المحطة، ويحافظ عليها "هادئة ولطيفة " وذلك بإبعاد الحمام بعيدا عن الطاولات، وأنه عندما لا يكون لديه "واجبات خاصة بطرد الحمام " فإنه يجذب السياح ويبقي الجميع في حالة من المزاج الجيد.

ويعمل الصقور الآخرون "دينيس وتشارلي وآريا أيضا مع بيل في مناطق أخرى من لندن منها المعالم الشهيرة ومراكز التسوق والمستودعات وغيرها وبالطبع لأداء نفس مهمة بلوتو المتمثلة في طرد الحمام.

ويثمن بيل طريق صقوره في دحر الحمام، ويقول إنها طريقة خضراء وأفضل بكثير للتخلص منها عن طريق الشباك وغيرها من الوسائل والتي تعتبر أحيانا غير إنسانية.

ويعتبر هذا النوع من الصقور مثاليا لهذا النوع من العمل لأنهم الأكثر ذكاء من بين الطيور الجارحة، مع مزاج لتقبل الظهور ما يعني أنها لن تخاف من حركة المرور أو الناس بحسب بيل.

توظيف الطيور الجارحة لإزالة الحمام والنوارس أصبحت لها شعبية متزايدة في الأماكن العامة الكبيرة، مثل ميدان الطرف الأغر وغيرها، وفي عام 2003، وعد عمدة لندن كين ليفينغستون حينها بتخفيض أعداد الحمام الكبيرة وتم تقديم الصقور كحل لهذه المشكلة.