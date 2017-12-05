شاهد: إنقاذ مثير لكلب علق في نهر متجمد

أنقذ رجال الإطفاء حياة كلب بعدما علق أثناء مشيه فوق نهر جليدي صغير في مقاطعة ساسكاتشوان الكندية يوم الأربعاء.

وأظهرت لقطات مصورة، أحد رجال الإطفاء وهو ينزلق على بطنه فوق المنطقة المتجمدة حيث علق الكلب، ومربوط في طرف حبل في حين أن رجل إطفاء آخر يمسك بالطرف الآخر على البر.

وحصد الفيديو المثير الذي التقطه أحد رجال الإطفاء ونشره على صفحته بموقع فيسبوك، أكثر من 115 مشاهدة فور نشره.

وعلق على الفيديو "بعد ظهر أمس، كان رجال الاطفاء لدينا مشغولين في جدول متجمد لإنقاذ حيوان أليف لشخص ما، وعلى ما يبدو أن الكلب فلت من مالكه أثناء مغامرة على الجليد فسقط".

وذهب رجال الاطفاء لتحذير الناس "يرجى الحفاظ على الحيوانات الأليفة والأطفال بعيدا عن الجداول والأنهار الصغيرة المتجمدة، إذ تكون طبقة الجليد رقيقة وغير آمنة".