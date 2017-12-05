شاهد: "ألماسة السلام" تجلب لسيراليون 6.5 مليون دولار

باعت سيراليون واحدة من أضخم قطع الماس غير المصقول في العالم بـ6.5 مليون دولار في مزاد بمدينة نيويورك الأمريكية لجمع أموال لتمويل مشاريع للتنمية في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وقال مارتن ربابورت رئيس مجلس إدارة مجموعة ربابورت للماس التي أدارت المزاد، إن صانع المجوهرات الفاخرة البريطاني لورنس غراف اشترى الماسة التي في حجم بيضة والمعروفة باسم "ماسة السلام".

وقال ربابورت للصحفيين "سيوجه عائد بيع هذه الماسة بالكامل من خلال المزاد لحكومة وشعب سيراليون. وهذا لم يحدث قط من قبل".

وعثر قس مسيحي على الماسة في مارس/آذار بإقليم كونو في شرق البلاد وسلمها إلى الحكومة لبيعها.

وكانت هذه ثاني محاولة من جانب حكومة سيراليون لبيع الماسة بعد أن رفضت أعلى سعر لبيعها مقابل 7 ملايين و800 ألف دولار في مزاد أول في فريتاون عاصمة سيراليون في مايو/أيار.

وقال ربابورت إن الماسة عرضت على حوالي 70 مشتريًا محتملًا وجذبت 7 عروض قبل مزاد يوم الاثنين.

وأضاف "عرضنا الماسة في كل مكان. وبذلنا ما في وسعنا وذلك أفضل سعر يمكن الحصول عليه في السوق اليوم".

ورفعت الأمم المتحدة في عام 2003 حظرًا فرضته على صادرات الماس من سيراليون رغم أن القطاع الذي تقدر قيمته بنحو 113 مليون دولار يعاني من التهريب.

وأجج الماس حربًا أهلية استمرت 10 سنوات في سيراليون وانتهت في عام 2002 أجبر خلالها المتمردون مدنيين على العمل في تعدين الأحجار الكريمة واشتروا أسلحة بالإيرادات فيما تسبب في ظهور مصطلح "ماس الدم".