بالصور: إسبانيا تضبط أكبر شحنة من مخدر الكوكايين في 18 عاما

قالت وزارة الداخلية الإسبانية يوم الثلاثاء إنها ضبطت أكبر شحنة كوكايين منذ 18 عاما بعدما عثرت على أكثر من 5800 كيلوغرام من المخدر في سفينة نقل بضائع قادمة من ميديلين في كولومبيا.

وقالت الوزارة إن السفينة التي جرى توقيفها في ميناء الجزيرة الخضراء جنوب إسبانيا كانت تحمل شحنة موز من كولومبيا إلى إلبرات دي يوبريغات التي تضم المطار الدولي في كتالونيا.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم القبض على ثلاثة أشخاص لهم صلة بالقضية من بينهم المدير الإسباني لشركة الاستيراد التي تستخدم سفينة نقل البضائع ولا يستبعد إلقاء القبض على المزيد من الأشخاص حيث يجري التحقيق مع شخصين آخرين على الأقل.

وقالت وزارة الداخلية إن الكوكايين الذي تم ضبطه يوم 28 نوفمبر تشرين الثاني تصل قيمته إلى نحو 210 ملايين يورو (250 مليون دولار) وإنه كان مقسما إلى قطع حيث كان سيجري توزيعها على عدد من الأماكن.