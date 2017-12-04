فيسبوك تفتتح اليوم مقرا جديدا في لندن

تفتتح شركة فيسبوك مقرها الجديد في لندن اليوم الإثنين، وقالت إن هذا المقر سيوفر 800 فرصة عمل لتؤكد الشركة التزامها تجاه بريطانيا في الوقت الذي تستعد فيه للخروج من الاتحاد الأوربي.

وقال موقع التواصل الاجتماعي إن أكثر من نصف العاملين في المقر في وسط لندن سيركزون على الأعمال الهندسية، مما يجعل منه أكبر مركز هندسي لفيسبوك خارج الولايات المتحدة.

وقالت نيكولا منديلسون، نائب الرئيس لأوربا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن فيسبوك ملتزمة أكثر من ذي قبل بالمملكة المتحدة وبدعم نمو الشركات الناشئة في البلاد.

وقالت: "إن مناخ الأعمال الحرة المزدهر في المملكة المتحدة والسمعة العالمية للتميز الهندسي فيها يجعلها واحدة من أفضل الأماكن في العالم للشركات التقنية".

وتابعت: "وها نحن قد شيدنا شركتنا هنا، إن هذا البلد شكل جزءا ضخما من قصة فيسبوك خلال العقد الماضي ونتطلع لاستمرار عملنا من أجل تحقيق مهمتنا في تقريب العالم من بعضه".

وقالت الشركة إن عدد الوظائف الجديدة، التي تأتي بعد عشر سنين من افتتاح الشركة لأول مكتب لها في لندن، سيزيد عدد العاملين البريطانيين في الشركة إلى أكثر من 2300 بنهاية 2018.

وكان قرار انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوربي قد دفع فيسبوك وشركات عملاقة أخرى في مجال التكنولوجيا الرقمية بينها غوغل وأمازون إلى الإحجام عن التوسع في لندن.

وأعلنت فيسبوك عن المقر الرئيسي الجديد العام الماضي بعد فترة قصيرة من إعلان غوغل أنها تبني مركزا جديدا في المدينة سيكون باستطاعته استيعاب أكثر من 7 آلاف موظف إجمالا.

وسيضم المكتب الجديد لفيسبوك في وست إند بالعاصمة والذي صممه المعماري فرانك جيري مهندسين ومطورين وفرق تسويق ومبيعات.