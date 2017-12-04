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فيسبوك تطلق تطبيقا للأطفال تحت 13 عاما

ماسنجر كيدز
ماسنجر كيدز
4/12/2017

أطلقت شركة فيسبوك اليوم (الاثنين) تطبيق (ماسنجر كيدز) الذي سيمكن أكبر شركة للتواصل الاجتماعي في العالم من التوسع في سوق غير مستغلة حتى الآن للأطفال تحت سن 13 عاما.

وسيتمكن الآباء من التحكم الكامل فيما يراه أطفالهم.

وتشترط فيسبوك عادة أن يكون عمر مستخدمي موقعها للتواصل الاجتماعي 13 عاما على الأقل. لكن التطبيق الجديد يعطي فيسبوك فرصة لاجتذاب الأطفال الأصغر سنا، في وقت تواجه فيه منافسة على سوق المراهقين من منصات تواصل اجتماعي أخرى مثل سناب تشات.

وتوجد بالفعل حفنة من التطبيقات الأخرى التي يمكن للأطفال استخدامها بموافقة من آبائهم، كما أنهم يستطيعون التواصل فيما بينهم عبر الرسائل النصية على هواتفهم المحمولة.

وقالت فيسبوك إن الأبحاث أظهرت أن الأطفال الأصغر سنا يستخدمون التكنولوجيا بالفعل وبشكل دوري، لكن من خلال تطبيقات مخصصة للمراهقين والبالغين، ما يثير قلق الآباء من تواصل أطفالهم مع غرباء.

وفي الوقت نفسه يوافق الآباء على السماح لأطفالهم الذين تتراوح أعمارهم بين السادسة والثانية عشرة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي طالما كانت هناك وسيلة للرقابة الصارمة عليهم. ويتطلب استخدام تطبيق (ماسنجر كيدز) أن ينشئ الآباء الحساب لأطفالهم ويوافقوا على من سيكونون على اتصال بهم.

ويمكن إدارة التطبيق بعد تنزيله على أجهزة الأطفال من خلال حساب الآباء على فيسبوك. وسيتمكن الأطفال من استخدام مكالمات الفيديو وإرسال صور ومقاطع فيديو ورسائل نصية إلى أصدقاء وافق عليهم آباؤهم.

ولكن المتحدثة باسم فيسبوك لورن سفينسون قالت إن التطبيق متاح الآن في الولايات المتحدة فقط من خلال استخدام أنظمة تشغيل (آي.أو.إس) أو أبل فقط.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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