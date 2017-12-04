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شاهد: يمني كفيف يعمل فنيا للسيارات

4/12/2017

فقط عندما تكون على مقربة من الشاب اليمني الكفيف يوسف إبراهيم تدرك كيف أن عمله كفني سيارات مثير للإعجاب حقا.

يوسف البالغ من العمر 28 عاما، كفيف منذ الطفولة ولكنه يعمل كل يوم في ورشة الإطارات في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وهو أب لثلاثة أطفال، وقادر على إعالة نفسه وعائلته، وهو أمر يمكن أن يكون صعبا في كثير من الأحيان عندما تعيش مع إعاقة شديدة.

فتح يوسف ورشة خاصة به لإصلاح الإطارات، وعلى الرغم من إعاقته يقول إنه قادر على إصلاح الإطارات وتغيير زيوت المحرك بإتقان.

وأصبح يوسف فني إصلاح إطارات محلي موثوق به منذ أكثر من 12 عامًا، والعديد من عملائه مستمرون في التعامل معه بسبب خدمته المثالية.

ووفقا للأمم المتحدة، فإنه بحلول نوفمبر/تشرين ثان 2015 كان هناك ما يقدر بنحو 3 ملايين شخص من ذوي الإعاقة في اليمن.

كثيرون منهم في خضم الأزمة الحالية يكافحون للحصول على الخدمات الأساسية، ولكن يوسف يرفض السماح لمشاكله الخاصة أن تحجّمه.

المصدر : أسوشيتد برس
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