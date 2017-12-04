البث الحي
منوعات

شاهد: ظهور "القمر العملاق" فوق بركان جزيرة بالي الإندونيسية

4/12/2017

أضاء "القمر العملاق" سماء بالي فوق منطقة البركان، فجر الاثنين، ليكشف نوره الساطع عن اقتراب موعد ثوران بركان جبل أغونغ في الجزيرة الإندونيسية.

وكشف ضوء القمر العملاق تزايد صعود أعمدة الدخان البركاني من فوهة جبل أغونغ منذ الأسبوع الماضي، مع انتشار الرماد البركاني في المنطقة.

وعلى الرغم من أنه يبدو أن البركان قد هدأ في الأيام القليلة الماضية، فإن المسؤولين يحذرون من أنه مازالت هناك فرصة للثوران الوشيك.

والقمر العملاق ظاهرة فلكية تحدث عندما يصل القمر "البدر" أقرب نقطة إلى الأرض، فيبدو أكبر حجما بنسبة قد تصل إلى 14% وأكثر إشراقًا ولمعانًا بنسبة قد تصل إلى 30%، ويتهافت المصورون لالتقاط أفضل صور للظاهرة الفلكية الساحرة التي تظهر حول العالم.

وما زال الاعتقاد بشأن علاقة القمر العملاق بثوران البراكين والأعاصير والزلازل وغيرها محل خلاف واسع، لكن لا يوجد دليل علمي على ذلك وفقًا للبحوث والدراسات الفلكية الرصينة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من منوعات

شركة يابانية تحول وجوه أشخاص حقيقيين إلى أقنعة

قناع على شكل صورة مؤسس الشركة اليابانية

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

هل يشعل ترمب الحرب قبل رحيله باغتيال عالم نووي إيراني؟

العالم الإيراني محسن فخري زاده