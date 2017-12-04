شاهد: ظهور "القمر العملاق" فوق بركان جزيرة بالي الإندونيسية

أضاء "القمر العملاق" سماء بالي فوق منطقة البركان، فجر الاثنين، ليكشف نوره الساطع عن اقتراب موعد ثوران بركان جبل أغونغ في الجزيرة الإندونيسية.

وكشف ضوء القمر العملاق تزايد صعود أعمدة الدخان البركاني من فوهة جبل أغونغ منذ الأسبوع الماضي، مع انتشار الرماد البركاني في المنطقة.

وعلى الرغم من أنه يبدو أن البركان قد هدأ في الأيام القليلة الماضية، فإن المسؤولين يحذرون من أنه مازالت هناك فرصة للثوران الوشيك.

والقمر العملاق ظاهرة فلكية تحدث عندما يصل القمر "البدر" أقرب نقطة إلى الأرض، فيبدو أكبر حجما بنسبة قد تصل إلى 14% وأكثر إشراقًا ولمعانًا بنسبة قد تصل إلى 30%، ويتهافت المصورون لالتقاط أفضل صور للظاهرة الفلكية الساحرة التي تظهر حول العالم.

وما زال الاعتقاد بشأن علاقة القمر العملاق بثوران البراكين والأعاصير والزلازل وغيرها محل خلاف واسع، لكن لا يوجد دليل علمي على ذلك وفقًا للبحوث والدراسات الفلكية الرصينة.