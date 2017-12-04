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شاهد: شاحنة تطيح بسيارتين على طريق سريع في بريطانيا

4/12/2017

نشرت الشرطة البريطانية لقطات صادمة، الأحد، للحظة إطاحة شاحنة ضخمة بسيارتين وتحطمهما على طريق سريع في المملكة المتحدة.

وقالت الشرطة إن الحادث وقع نحو الساعة 9:40 مساء (2140 بتوقيت غرينتش) في 15 مارس/آذار خارج برمنغهام.

وذكرت شرطة غرب ميدلاند أن سائق الشاحنة، ماريوس ولازلو، البالغ من العمر 47 عاما، اصطدم بشاحنته الثقيلة بالكامل، في سيارتين تسيران بسرعة 43 ميلا في الساعة وأطاح بهما بينما كان يسافر جنوبًا على الطريق السريع M6 بعد أن كان على ما يبدو نائما أثناء القيادة.

وأظهرت لقطات كاميرا لوحة القيادة من الشاحنة وسيارة أخرى قريبة، اللحظة المروعة، عندما التقطت ولازلو وهو يقود شاحنته بسرعة عالية ويحطم سيارتين أمامه إحداهما كانت قد تعطلت فجأة وتوقفت وسط الطريق قبيل الاصطدام.

وقالت الشرطة إن سائقي السيارات تعرضوا لإصابات غير خطيرة وتلقوا العلاج المطلوب في المستشفى.

وأصدرت محكمة ولفرهامبتون كراون في 29 نوفمبر، حكمها على ولازلو، الذى لم يكن لديه سجل سابق بجرائم السيارات، بالسجن لمدة 16 شهرًا.

المصدر : رويترز
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