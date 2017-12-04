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منوعات|السعودية

شاهد: الموسيقار العالمي ياني يبهر الجمهور السعودي

4/12/2017

حظي الموسيقار اليوناني العالمي ياني باستقبال حافل في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض.

وبهر الموسيقار العالمي جمهورا غفيرا قُدر بالآلاف من الرجال والنساء في حفل أحياه يوم الأحد في أول رحلة له للمملكة العربية السعودية.

وأدى ياني، المخضرم بخبرته التي تزيد على 30 عاما، أغنيات ومعزوفات جديدة وبعض المعزوفات القديمة الشهيرة خلال ثالث حفل له في المملكة والذي أعقب أول حفلين له في قاعة مكتظة حيث أحيا حفلين موسيقيين في جدة بتاريخ 30 من نوفمبر/تشرين الثاني وأول ديسمبر/كانون الأول.

وزاد إعجاب الجمهور بياني الذي حياهم باللغة العربية قائلا "أنا كتير سعيد أكون في المملكة العربية السعودية".

وتتألف فرقة ياني الموسيقية من عدد من العازفين بينهم سيدات، وقد قدم الموسيقار الشهير في بداية الحفل مقطوعات موسيقية كلاسيكية من القرن الماضي.

نظم الحفل الهيئة العامة للترفيه التي تأسست في 2016 لتقوم على تنظيم وتنمية قطاع الترفيه في المملكة وتوفير الخيارات والفرص الترفيهية.

المصدر : رويترز
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