شاهد: "البحث عن أم كلثوم" في مهرجان سينمائي بالدوحة

شاركت الفنانة والمخرجة الإيرانية شيرين نشأت في مهرجان أجيال السينمائي الشبابي بالدوحة، لدعم فيلمها الجديد "البحث عن أم كلثوم" وهو دراسة لأحد أكبر النجوم العرب على مر العصور.

وبينما حضر العديد من عشاق السينما إلى الدوحة من أجل المهرجان، فإن كثيرا من ضيوفه الشباب لا يعرفون الكثير عن النجمة المصرية الكبيرة أم كلثوم.

لكن الفنانة والمخرجة الإيرانية المولد تعتزم تقديم قصة هذا الرمز إلى جيل جديد.

وفيلم نشأت "البحث عن أم كلثوم" طريقة غير عادية للنظر إلى حياة أسطورة الغناء، فهو ليس فيلم سيرة ذاتية، بل هو بالأحرى قصة داخل قصة عن المخرجة ميترا التي تقوم بعمل فيلم سيرة ذاتية عن المغنية الأسطورية.

ويستكشف الفيلم التضحيات التي قدمتها المطربة المصرية أم كلثوم من أجل النجاح، بعد مرور أكثر من 40 عامًا على وفاتها.

كتبت نشأت السيناريو وأخرجته بالتعاون مع شجاع أظهري الذي يعيش أيضًا في نيويورك.

وتأسف نشأت لأن العالم العربي يفتقر حاليا إلى شخصية ثقافية فريدة مثل أم كلثوم.

وقالت نشأت: "إنه لأمر رائع بالنسبة لي أن أنظر إلى أم كلثوم كرمز، والتي هي عربية، تنتمي إلى الشرق الأوسط، ولكن بغض النظر عن الصراعات التي كانت لدينا في الماضي، فقد كانت رمزًا لتوحيد جميع شعوب الشرق الأوسط."

وأضافت: "الجميع عشقها وأحبها حتى لو كانوا متباينين مثل السعودية وإسرائيل. بالنسبة لي، كان خيارًا شخصيًا، وقمت بالخيار الشخصي في الوقت الحاسم الذي نعيش فيه الآن، لإعادة أم كلثوم إلى الضوء وتوحيد كل العالم العربي معًا رغم الصراعات التي لدينا."

وكانت المخرجة نشأت قد فازت بجائزة "الأسد الفضي" لمهرجان البندقية السينمائي عن فيلمها الأول "نساء بلا رجال" في عام 2009.

وقالت نشأت إنها "مهووسة" بالفنانات القويات مثل أم كلثوم.

وأضافت: "كانت متقدمة على زمنها، لم تكن امرأة أو فنانة تقليدية، ومن الرائع النظر إلى حياتها… لم تعش حياة تقليدية، كانت منخرطة في عملها وكانت حياتها الشخصية ثانوية".

وشاركت مؤسسة الدوحة للأفلام، وهي التي تنظم مهرجان أجيال السينمائي الشبابي، في تمويل الفيلم.

حصلت شيرين نشأت من صحيفة هافينغتون بوست على لقب "فنان العقد" في 2010، بل وظهرت في تقويم بيريللي لعام 2015، الذي يركز على بعض النساء الأكثر إلهامًا في العالم.

وينظم المهرجان هذا العام من 29 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري.