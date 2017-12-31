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شاهد: مصرية تمتهن حفر القبور ودفن الموتى!

31/12/2017

هو يوم آخر من العمل ، للمصرية فوقية محمود، لكن مهنتها ليست وظيفة تقوم بها امرأة عادة، فهي تعمل في حفر القبور ودفن الموتى.

وفوقية، تتحدى الأعراف الخاصة، من خلال عملها كعاملة مقبرة، وهي تحفر القبور منذ كان عمرها 11 عاما.

تقول فوقية إن والدها امتهن هذا العمل قبلها، لكنه توفى عندما كان عمرها 11 عاما، وبما أنها أكبر الأبناء سنا تولت المسؤولية، وكان أمرا عليها فعله وإلا كانت الأسرة ستطرد من مكان الإقامة الذي يأتي مع العمل.

أحد أطفالها الثلاثة يرافقها، ولكن فوقية لا تريده أن يتبع خطاها، وهي تعرف أنه ليس الجميع مؤهلا لهذا العمل، كما تقول.

ويعمل زوج فوقية في مدابغ جلود، ولكن لا يكسب ما يكفي لإطعام الأسرة أو دفع إيجار شقة خارج منطقة المقابر، لذلك يجب أن تستمر في القيام بهذا العمل.

وتحصل فوقية على 230 جنيها مصريا (13 دولارا أمريكيا) شهريا، وفي بعض الأحيان عندما يعرف أقارب أحد الموتى أنه دفن هنا و يزوره، يمنحها بعض الإكراميات التي تساعدها على دعم دخل الأسرة.

وفوقية لديها مخاوف بشأن أمن وظيفتها، فعلى الرغم من أنها تقوم بذلك العمل منذ كانت طفلة، فإن عقدها مؤقت فقط وتخشى أن يتم طردها في أي وقت.

المصدر : أسوشيتد برس
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