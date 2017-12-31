شاهد: متطوعون مسلمون يساعدون المسنّين في دور رعاية هولندية

يقوم متطوعون مسلمون، بينهم عدد من اللاجئين في هولندا، أسبوعيًا، بزيارة دور لرعاية المسنين بهدف إدخال السعادة إلى قلوبهم.

ويهدف المتطوعون الذين يعملون في إطار أنشطة جمعيتي "أوماليف" و"إسلام كولور" التي أسسها أتراك في هولندا، إلى مساعدة المقيمين في دور رعاية المسنين وإشعارهم بأهميتهم ومشاركتهم بالأنشطة الثقافية.

وقالت ريا فان دير (91 عاما)، إحدى المقيمات في دار "روبينهوف" لرعاية المسنين في مدينة "لايدن" غربي هولندا، إنها سعيدة جدًا وجود متطوعين مسلمين إلى جانبها.

وأضافت "أنا مسرورة من الزيارات التي يجرونها وتعني لي الكثير. إنهم يأتون لزيارتي كل يوم ثلاثاء. بتّ أنتظر قدومهم لأن رؤيتهم تدخل السعادة إلى قلبي".

من جهته، قال مصطفى قوش رئيس جمعية "أوماليف"، إن هدف جمعيته من هذه الأنشطة هي إظهار جمال الإسلام وسماحته، وقيم الثقافة التركية.

وأضاف أن كبار السن من الهولنديين، غالبًا ما يشعرون بالوحدة، وأن المتطوعين في الجمعية يعملون على التقرب منهم والاهتمام بهم.

وأشار قوش أن جمعيته حصلت على عدة جوائز ملكية في هولندا، نتيجة الجهود والأنشطة التي تنظمها، وأن تلك الأنشطة نالت تقدير عدد من الوزراء ورؤساء البلديات.