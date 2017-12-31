شاهد: علماء يستغلون شعب مرجانية قوية للحفاظ على الأنواع الأضعف

استخدم علماء شعب مرجانية تتميز بالقوة والمتانة، للحفاظ على أنواع ضعيفة ورخوة، إذ تمثل بالنسبة لها مكانا آمنا للنمو والتكاثر.

وتم تحديد الأنواع القوية من المرجان من قبل الباحثين الذين يقولون إنه يمكن أن توفر الأساس المثالي لأنواع المرجان الأقل مرونة في النمو.

والشعب المرجانية المعروفة باسم" كوراليثس" تبدأ الحياة عندما تستقر يرقات المرجان على حصاة صغيرة أو قطعة ميتة من الأنقاض المرجانية، ثم تنمو اليرقات وتظلّ متنقلة بفعل تحركات الأمواج وتيارات المحيطات وعندما يكتمل نموها أخيرا وتصبح كبيرة جدا، فإنها تتوقف عن التحرك.

وحتى وقت قريب، كان العلماء يعتقدون أن هذا النوع من المرجان (كوراليثس ) متطفلا ولكن فرق من جامعات "هيريوت وات وأدنبره وغلاسكو " تفاجأت – عندما كانت تقوم باستكشافات في جزر المالديف – بأن هذه الأنواع يمكن أن تلعب دورا كبيرا وحاسما في الحفاظ على المرجان.

يؤكد الدكتور "سيباستيان هينيج" من الفريق العامل ، أن هذه الأنواع ليست مجرد متطفلة بل في الواقع لديها دور إيكولوجي أساسي" في الحفاظ على الأنواع الأضعف من المرجان.

ويوضح أن هذه الكتل وبعد أن يكتمل نموها فإنها تتوقف عن التنقل وتصبح مستقرة ما يجعلها موئلا مثاليا للأنواع الأضعف والباحثون يريدون الآن التحقق فيما إذا كان استطاعة "كوراليثس" لعب دور أيضا في استعادة الشعاب المرجانية بعد الكوارث مثل "التبييض".

ويؤكد الباحثون أنها مرنة بشكل لا يصدق لتغيرات بيئة الضوء، والتغيرات في درجة الحرارة، إذ تتعرض الشعاب المرجانية الأخرى لخطر كبير من التبييض، والتي تم رصدها على مدى العامين الماضيين في الكثير من الأماكن في جميع أنحاء العالم، موضحين أن هذه الشعاب المرجانية تعتبر نقطة انطلاق مثالية لتشكيل الشعاب الجديدة.

ويحدث التبييض عندما يكون الماء دافئا جدا، مما يجبر المرجان على طرد الطحالب الحيّة ويتسبب في التكلس والتحول اللون الأبيض، ويمكن للمرجان المبيض بشكل معتدل استرداد طبيعته إذا انخفضت درجة الحرارة، إلا إنه يمكن أن يموت في حال الحرارة المرتفعة.