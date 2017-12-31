شاهد: تحطم طائرة مائية فوق نهر ومصرع ركابها الستة

أعلنت الشرطة الأسترالية مقتل 6 أشخاص إثر تحطم طائرة بحرية في نهر هاوكسبري قرب سيدني بولاية نيو ساوث ويلز، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وأضافت أن الضحايا شملوا خمسة ركاب وقائد الطائرة.

وذكرت تقارير إعلامية أن 4 مواطنين بريطانيين كانوا على متن الطائرة المائية.

وقال ضابط الشرطة مايكل جورمان "كانت طائرة بحرية تحلق فوق نهر هاوكسبري، ولأسباب غير معلومة حتى الآن، ارتطمت الطائرة بالماء وغرقت في وقت لاحق. لقد استقرت على عمق نحو 13 مترا تحت الماء".

وأضاف "خلال وقت الاصطدام، كان على متن الطائرة طيار وخمسة ركاب. أستطيع أن أؤكد أن الستة لقوا حتفهم. الشرطة تعمل حاليا لانتشال الجثث من داخل الطائرة".