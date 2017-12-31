شاهد: "الجزيرة مباشر" داخل استديو قناة "مكملين"

اقتحم أحمد صبحي المذيع بـ "الجزيرة مباشر" استديو "قناة مكلمين" أثناء بث برنامج "مصر النهارده" الذي يقدمه الإعلامي المعارض محمد ناصر من إسطنبول.

وجاءت الفقرة ضمن سهرة خاصة على شاشة "الجزيرة مباشر" تحت عنوان " الحلم العربي"، وذلك بمناسبة رأس السنة الميلادية.

وتمنى ناصر أن يحاور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنهم يقدمون إعلاما نظيفا يعتمد على المعلومات.

وأبدى استعداده لاستضافة أي ضيف مؤيد للسيسي في برنامجه، مشيرا إلى أنه ينشر الأمل وليس الإحباط.

وقناة مكملين هي قناة مصرية تبث من إسطنبول وتعارض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظام حكمه.