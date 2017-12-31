"الطماطم" تحد من الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي

ذكرت دراسة أمريكية حديثة أن تناول الطماطم يحد من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.

ووفق الدراسة التي أجراها باحثون من كلية جونز هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة في بالتيمور الأمريكية، ونشرها موقع "هيلز غلو" الإلكتروني، فإن النظام الغذائي الغني بالطماطم يضفي العديد من الفوائد الصحية الى جانب تعزيز المناعة.

كما وجد الباحثون أن هذه الأطعمة تساعد على استعادة وظائف الرئة في المدخنين السابقين وإبطاء انخفاض وظائف الرئة في جميع البالغين.

وقد قام الباحثون بتقييم النظام الغذائي وإجراء اختبارات وظائف الرئة بما في ذلك قياس التنفس بين أكثر من 650 من البالغين من ألمانيا والنرويج وبريطانيا في عام 2002 ومرة أخرى بعد 10 سنوات.

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أنه بالمقارنة مع البالغين الذين يستهلكون أقل من حصة واحدة من الطماطم في اليوم الواحد، فإن أولئك الذين يأكلون أكثر من حصتين من الطماطم لديهم تباطؤ في معدل انخفاض وظائف الرئة.

وقالت فانيسا جارسيا لارسن الأستاذ المساعد في قسم الصحة الدولية بكلية جونز هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة، إن هذه الدراسة تبين أن النظام الغذائي قد يساعد على إصلاح تلف الرئة لدى الأشخاص الذين توقفوا عن التدخين.

وتابعت "كما يمكن أن يبطئ عملية الشيخوخة الطبيعية في الرئة حتى لو لم يدخن الشخص مطلقًا".

وأوضحت أن النتائج تدعم الحاجة إلى توصيات غذائية خاصة للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن.