البث الحي
منوعات

الأعواد القطنية لا تزال السبب الرئيسي لثقب طبلة الأذن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
31/12/2017

أفادت دراسة أجريت على عينة من حالات الطوارئ الطبية بالولايات المتحدة أن أعواد التنظيف القطنية تسببت في عدد كبير من حالات ثقب طبلة الأذن.

وأشارت الدراسة إلى أن نحو 66 % من المصابين بثقب في طبلة الأذن أدخلوا "أشياء" في آذانهم وقرابة نصف هذه الحالات كانت بسبب استخدام أعواد التنظيف القطنية.

وقال إيريك كارنويل وهو طبيب أنف وأذن وحنجرة في جامعة تورونتو الكندية "وفقا لخبراتنا فإن الأعواد القطنية وما شابهها من منتجات تكون كثيرا هي الأداة التي استخدمها المرضى لتنظيف آذانهم.

 وأضاف "نخمن أن أغلبية الإصابات وقعت بسبب محاولة المرضى التخلص من شمع الأذن".

وكتب "كارنويل " وزملاؤه في دورية (جاما لطب الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والعنق أن طبلة الأذن تنقل الأصوات من الأذن الخارجية إلى العظام داخل الأذن وأن ثقب الطبلة يمكن أن يؤدي إلى فقدان السمع.

وأشار كارنويل إلى أن أطباء الأنف والأذن والحنجرة كثيرا ما يرد عليهم في العيادات مرضى يعانون من ثقب في طبلة الأذن لأسباب من بينها التهابات الأذن أو الإصابة.

وأوضح أن دراسته ركزت على الإصابات التي تحدث ثقبا في طبلة الأذن.. ولا يدرك مرضى كثيرون أنهم يمكن أن يحدثوا إصابة في القناة السمعية أو يدفعوا شمع الأذن إلى الداخل بل وربما يتسببون في ثقب طبلة الأذن.

وإلى جانب الأعواد القطنية تضمنت الأشياء التي أدخلها البعض في آذانهم دبابيس الشعر والأقلام الرصاص وأعواد تنظيف الأسنان وغيرها.

وقال كارنويل "إذا أردت استخلاص شيء من هذه المقابلة وهذه المقالة فهي" رجاء لا تستخدم الأعواد القطنية لتنظيف أذنيك" وأضاف أن مرضى كثيرين يقصدون عيادته للسؤال عن الطريقة المثلى للتخلص من شمع الأذن.

وقال إن شمع الأذن يتكون في الثلث الخارجي من القناة السمعية وهو قابل للذوبان في الماء، لذا يمكن لمعظم الناس استخدام قطعة قماش بعد الاستحمام للتخلص من شمع الأذن".

وأشار كارنويل إلى أن إدخال الأعواد القطنية أو غيرها في القناة السمعية هو أيضا أبرز أسباب التهابات القناة السمعية لأنها تخدش جلد القناة وتسمح للبكتريا بالدخول مما يتسبب في حدوث الالتهابات.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

شركة يابانية تحول وجوه أشخاص حقيقيين إلى أقنعة

قناع على شكل صورة مؤسس الشركة اليابانية

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

الأهلي يهزم الزمالك ويحرز "أبطال إفريقيا" للمرة التاسعة (فيديو)

(الجزيرة)

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)

الصين غاضبة من تغريدة نشرها نجل الرئيس البرازيلي.. ماذا قال؟

النائب البرازيلي إدواردو بولسونارو نجل الرئيس جايير بولسونارو. (رويترز- أرشيف)