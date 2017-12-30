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شاهد: تجهيز ملايين الزهور لمهرجان باسادينا في كاليفورنيا

30/12/2017

يعكف عشرات الأشخاص على تجهيز وتحضير الملايين من الزهور لوضعها في عربات تطوف شوارع مدينة باسادينا بولاية كاليفورنيا في إطار مهرجان الزهور

والآن في انطلاقته الـ 129 بدأ العرض كجزء من حملة ترويج السفر، لتعزيز السياحة في جنوب كاليفورنيا.

ويتطلب تجميع العوامات المصممة باستخدام الزهور فقط ،80 ألف ساعة عمل، وفقا لموقع الويب الخاص بالمعرض.

وينطلق موكب العرض يوم الاثنين الأول من يناير/كانون الثاني 2018 مع بداية العام الجديد، ويزهو بأجواء الزهور المُعطرة ويضم الآلاف من الزهور المنوّعة في مركبات مزينة تشير في شوارع المدينة وسط حضور حاشد لمئات الآلاف من الزوار.

ويعود تاريخ المهرجان إلى العام 1890 وهو مهرجان سنوي يجتذب الحشود إليه كل عام، وما يجعل القائمين يحرصون على التنويع والابتكار فيه بحيث يضفي البهجة على قلوب الجميع.

والفكرة التي يحملها المهرجان تتيح للمصممين المشاركين حرية ابتكار أشكال عربات الزهور خلال فصل الصيف، وينتهي الأمر عندما تستكمل ديكورات هذه العربات مع بدء انطلاق المهرجان في بداية العام.

المصدر : رويترز
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