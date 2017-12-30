شاهد: بعد صداقة 60 عاما يكتشفان أنّهما أخوان

فجّر " آلان روبنسون ووالتر ماكفارلان " الصديقان منذ 60 عاما، مفاجأة كبيرة لمعارفهما إذ أعلنا للجميع خلال عطلة الأعياد أنهما أخوان.

واكتشف الرجلان عن طريق الصدفة، بعد 60 عاما من صداقة وطيدة جمعتهما، أنهما أخوان بالفعل ويتشاركان نفس الأم، وبدأت صداقة آلان روبنسون وولتر ماكفرلن عندما لعبا كرة القدم في فريق المدرسة، قبل نحو 60 عاما في هاواي، ومنذ ذلك الحين وهما لا يفترقان.

وكان آلان روبنسون ووالتر ماكفارلان صديقين لمدة 60 عاماً دون أن يعرفا أنهما شقيقان ولدا في هاواي وكان الفرق بينهما 15 شهراً، وقد التقيا في الصف السادس ولعبا كرة القدم معا في المدرسة الإعدادية في هونولولو، ولم يعرف ماكفارلان والده، في حين تم تبني روبنسون بشكل منفصل، وكان الرجلان يسعيان للحصول على إجابات عن أسلافهما.

ولم يكن ماكفرلن يعرف هوية والده، فيما تم تبني روبنسون وهو طفل، لذا حاول الصديقان اكتشاف مزيد من المعلومات عن ماضيهما، عبر الخضوع لتحليل الحمض النووي، بصورة مستقلة، دون أن يعلم أحدهما أن الآخر خضع لنفس الاختبار.

وحاول ماكفارلان البحث عن تاريخ عائلته عبر المواقع المتطابقة مع الحمض النووي بعد عمليات بحث غير موفقة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، في وقت بدأت فيه ابنة ماكفارلان البحث عن كل المعلومات المتشابهة ووجدت شخصا مطابقا مع المعلومات، كان يستخدم اسم روبي737. وهو اسم اختصار لروبنسون، واتضح أن روبنسون استخدم الموقع نفسه للعثور على إجابات عن عائلته، ثمّ علما لاحقا أن لديهما نفس الأم.

وكشف " الصديقان القديمان " العلاقة التي تربطهما إلى الأصدقاء والأسرة خلال حفلة عيد الميلاد.

يقول ماكفارلان إنها كانت صدمة بالنسبة له أن يعرف أن صديق عمره هو أخوه.

وقال روبنسون "إنها تجربة قاتلة، إنها لا تزال قاتلة لا أعرف كم من الوقت سوف يستغرق بالنسبة لي للتغلب على هذا الشعور" وأكد أنها أفضل هدية عيد الميلاد يمكن لي أن أتخيلها في أي وقت مضى.