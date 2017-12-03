شاهد: نساء دمشق يتحدين التحرش بمسيرة على الدراجات الهوائية

شارك ما يزيد على 200 امرأة في مسيرة بالدراجات في العاصمة السورية دمشق (الجمعة) الماضية لنشر الوعي بشأن التحرش اللفظي الذي تتعرض له النساء عندما يستخدمن الدراجات الهوائية في المدينة

ونظمت الأمانة السورية للتنمية المسيرة للنساء بهدف تشجيعهن على استخدام الدراجات الهوائية وجعل الناس يعتادون على رؤية النساء يتنقلن بدراجات.

وانتشرت في السنوات القليلة الماضية عادة استخدام الشباب للدراجات الهوائية في التنقل لاسيما بعد أن ارتفعت أسعار المواصلات العامة نتيجة لنقص الوقود خلال الحرب المستعرة في سوريا منذ سبع سنوات.

لكن ليس الجميع يعتبرون استخدام الدراجات وسيلة للتنقل تطورا إيجابيا إذ يتحرش بعضهم بالنساء اللائي يتنقلن بالدراجات الهوائية في دمشق.

ومرت مسيرة النساء بالدراجات في شوارع دمشق منذ ساعات الصباح الأولى.

وبينما يُعد استخدام الدراجات الهوائية في العديد من البلدان وسيلة للحفاظ على البيئة وتحسينها فإنه في سوريا ينبع من الحاجة الناجمة عن الأعباء الاقتصادية الكبيرة التي يعاني منها الناس بسبب الحرب.