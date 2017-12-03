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منوعات|روسيا

شاهد: قرية روسية تحتفل بقدوم الشتاء بطقوس غريبة

3/12/2017

احتفل القرويون في قرية أويمياكون في منطقة ياقوتيا الروسية بوصول الشتاء، الجمعة، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 56 درجة مئوية تحت الصفر.

وقام أحد سكان القرية بتجسيد شخصية "شيسخان"، الذي يمثل في أساطير المنطقة إله البرد أو ثور الشتاء، وهو المقابل لشخصية بابا نويل.

والقصة المحلية لشيسخان هي أنه يخرج من المنطقة القطبية كل خريف ليأتي بالبرد إلى الأرض بأنفاسه.

وتقول الحكاية الشعبية إن الناس يمكنها الحكم على درجات حرارة الشتاء المقبل بالتطلع إلى قرونه، فاذا كانت طويلة فمن المتوقع حالات صقيع قاسية.

وأويمياكون واحدة من أبرد الأماكن المسكونة في نصف الكرة الشمالي حيث تنخفض فيها الحرارة إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر في أشهر الشتاء.

المصدر : أسوشيتد برس
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