شاهد: عملية إنقاذ خاصة لإندونيسي معاق رفض ترك بيته القريب من بركان

منذ أسبوع تقوم السلطات الإندونيسية بإجلاء السكان من محيط منطقة بركان جبل أغونغ في جزيرة بالي تحسبًا للثوران الكبير ومع إطلاق تحذيرات بعد انتشار الرماد والدخان البركاني في كل مكان.

لكن أسرة الإندونيسي المعاق نينغاه جادرا، التي يقع منزلها على بعد حوالى سبعة كيلومترات من فوهة البركان، ظلت في المنزل.

جادرا أصيب بالشلل وأصبح طريح الفراش منذ 7 سنوات بعد إصابته بسكتة دماغية، وبالنسبة له فإن الانتقال من "منطقة الخطر" يمثل مهمة مستحيلة بالنسبة له.

ولدى جادرا اثنان من الأطفال الصغار، ويتخوف من أن يتسبب عجزه وعدم تحكمه في عملية الإخراج، أن يجعل منه أضحوكة ومجال سخرية بين الذين تم إجلاؤهم في مخيم مؤقت مزدحم.

وبعد زيارة الأسرة مرتين، قام الجيش الإندونيسي ومسؤولون من وكالة البحث والإنقاذ (باسارناس) بترتيب خاص لنقل جادرا وأبنائه، ـ14 عاما و 7 سنوات، إلى منزل خاص مخصص في المنطقة الآمنة مع 10 من الماعز.

جادرا لم يكن الشخص الوحيد الذي وضع كرامته فوق الحياة، فقد كان نقل الآلاف من السكان الذين يعيشون في حدود 10 كيلومترات حول قمة جبل أغونغ، عملية شاقة لأن الكثيرين يترددون في ترك المكان، ومعظمهم يرفضون ترك مواشيهم دون مراقبة.

لكن المسؤولين قالوا إنه إذا كان هناك طلب خاص فإنهم سيبذلون قصارى جهدهم لإخلاء السكان من منطقة الخطر إلى بر الأمان.

وقالت وكالة مكافحة الكوارث في إندونيسيا إن حوالى 43 ألف شخص قد استجابوا للنصائح بالبحث عن مأوى بعيد عن البركان، ولكن في ظل وجود ما يتراوح بين 90 ألف إلى 100 ألف شخص في منطقة الخطر، فإن كثيرين ربما يكونون قد تجاهلوا النصيحة.