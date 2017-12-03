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منوعات|الولايات المتحدة

شاهد: راهبات يلعبن كرة القدم ويحققن نجاحات موسيقية

3/12/2017

حققت مجموعة من الراهبات في ولاية ميشيغن الأمريكية نجاحا باهرا في الموسيقى والغناء ووصل إحدى أغنياتهم إلى قمة قوائم الموسيقى الأكثر انتشارا.

وتقول إحدى الراهبات إنهن لا يقمن بالغناء من أجل الحصول على مجد شخصي بل من أجل سعادتهن الشخصية.

ونادرا ما تقوم الراهبات بالغناء في مكان آخر غير كنيستهن، إلا في مناسبات خاصة.

وتشير إحداهن إلى أن الناس تأتي لهن بسبب الموسيقى مما يمكنهن من التواصل معهم بشكل أسرع.

ويبدو أن الموسيقى ليست هي المجال الوحيد الذي برعت فيه الراهبات، إذ أنهن يتركن الغناء والموسيقى ليتجهن إلى ملعب كرة القدم لخوض مباراة مثيرة.

وتلعب الراهبات وهن يرتدين ملابسهن الكهنوتية ولا يمنعهن ذلك من العدو بسرعة أو القفز عاليا لتسديد الكرة بالرأس.

المصدر : أسوشيتد برس
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