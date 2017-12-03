شاهد: راهبات يلعبن كرة القدم ويحققن نجاحات موسيقية

حققت مجموعة من الراهبات في ولاية ميشيغن الأمريكية نجاحا باهرا في الموسيقى والغناء ووصل إحدى أغنياتهم إلى قمة قوائم الموسيقى الأكثر انتشارا.

وتقول إحدى الراهبات إنهن لا يقمن بالغناء من أجل الحصول على مجد شخصي بل من أجل سعادتهن الشخصية.

ونادرا ما تقوم الراهبات بالغناء في مكان آخر غير كنيستهن، إلا في مناسبات خاصة.

وتشير إحداهن إلى أن الناس تأتي لهن بسبب الموسيقى مما يمكنهن من التواصل معهم بشكل أسرع.

ويبدو أن الموسيقى ليست هي المجال الوحيد الذي برعت فيه الراهبات، إذ أنهن يتركن الغناء والموسيقى ليتجهن إلى ملعب كرة القدم لخوض مباراة مثيرة.

وتلعب الراهبات وهن يرتدين ملابسهن الكهنوتية ولا يمنعهن ذلك من العدو بسرعة أو القفز عاليا لتسديد الكرة بالرأس.