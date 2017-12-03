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منوعات|البرازيل

شاهد: برازيليون يحيون اليوم الوطني للسامبا

3/12/2017

شارك المئات في الرحلة السنوية لقطارات السامبا التي انطلقت في البرازيل بمناسبة اليوم الوطني للسامبا.

وبدأت رحلات القطارات من المحطة المركزية في وسط مدينة ريو دي جانيرو باتجاه الضواحي في أوزوالدو كروز، التي تعد موطن السامبا.

وقام المئات بالغناء والرقص طوال الرحلة بقيادة أعضاء في مدرسة السامبا القديمة.

ويعتقد أن عازف السامبا الشهير باولو دا بورتيلا هو من بدأ هذه الرحلة في عشرينيات القرن الماضي. وكان دا بورتيلا وزملاؤه يعزفون داخل القطارات لتجنب توقيفهم من قبل الشرطة.

وكان هناك شرط لمن يريد المشاركة في هذه الرحلة الفريدة، إذ كان على كل مسافر يريد ركوب هذه القطارات التبرع بكيلو من الغذاء للجمعيات الخيرية لدعم المحتاجين.

كما شارك مئات الآلاف من الأشخاص في الاستعراضات التي جرت في الساحات الخارجية بمشاركة عدد من أشهر عازفي موسيقى السامبا في البرازيل.

المصدر : أسوشيتد برس
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