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بكتيريا الفم قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء

نوعان من البكتيريا المؤدية لأمراض اللثة ترتبط أيضًا بزيادة خطر الإصابة بسرطان المريء
نوعان من البكتيريا المؤدية لأمراض اللثة ترتبط أيضًا بزيادة خطر الإصابة بسرطان المريء
3/12/2017

خلصت دراسة أمريكية حديثة، نشرت نتائجها بدورية "أبحاث السرطان" العلمية، إلى أن بكتيريا الفم يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء.

وأظهرت نتائج الدراسة ،التي أجراها باحثون من مركز "بيرلموتر للسرطان" التابع لجامعة نيويورك، أنه بعد تحليل الميكروبات المأخوذة من أفواه أكثر من 12 ألف شخص، وجود نوعين من البكتيريا التي تؤدي إلى أمراض اللثة وترتبط أيضًا بزيادة خطر الإصابة بسرطان المريء.

وأشار الباحثون إلى أنهم استبعدوا التأثيرات المحتملة للتدخين والكحول ومؤشر كتلة الجسم عند تحليل البيانات.

وقال كبير الباحثين في الدراسة جييونغ أهن وهو أخصائي في علم الأوبئة في كلية الطب بجامعة نيويورك، إن "النتائج سوف تقربنا من تحديد أسباب سرطان المريء".

وأوضح الدكتور أهن أن سرطان المريء هو سرطان قاتل للغاية وهناك حاجة ماسة إلى سبل جديدة للوقاية وتحديد الطبقة المعرضة للخطر والكشف المبكر.

وأضاف "تشير الدراسة إلى أن تعلم المزيد عن دور الجراثيم بالفم قد يؤدي إلى استراتيجيات لمنع سرطان المريء أو على الأقل لتحديده في المراحل الأولى".

المصدر : وكالة الأنباء القطرية
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