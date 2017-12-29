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شاهد: مع قرب العام الجديد انتعاش سوق الألعاب النارية في ألمانيا

29/12/2017

أفرغ المتبضعون الألمان متاجر الألعاب النارية هذا الأسبوع وهم يستعدون لدخول العام الجديد بإقامة " حفلة بصرية مبهرة " في الأول من يناير 2018.

وإطلاق الألعاب النارية في منتصف الليل للترحيب ببدء العام الجديد، احتفال تقليدي في ألمانيا ويقدم عرضه الرائع في بوابة براندنبورغ في برلين مباشرة على شاشة التلفزيون.

وفي العام الماضي، أنفق الألمان 137 مليون يورو على الألعاب النارية عشية رأس السنة الجديدة، وفقا ل" غرفة صناعة الألعاب النارية" ، وهو رقم زاد بشكل كبير في السنوات الخمس الماضية.

يقول "طجوليوس نووتنيك" صاحب متجر للألعاب النارية في العاصمة الألمانية برلين إن هذه الأرقام التي تسمع في وسائل الإعلام تتزايد دائما على مر السنين، ويعرب عن اعتقاده بأن هذه الأرقام ربما كان وهمية.

ويتابع صاحب المتجر بالقول إنه وعلى الأرجح لا أحد يعرف بالضبط قيمة المبالغ التي تنفق على هذه الألعاب النارية في هذا اليوم، ويشير إلى أن هناك بالفعل مجموعة صغيرة من الناس يحتفلون بطريقة أكثر إفراطا " أمّا الكتلة العريضة فإنها تنفق أقل قليلا" كما يقول.

ويوضح صاحب المتجر أن الأشياء قد ارتفعت بالفعل، وهي تذهب "مباشرة إلى هذه الألعاب النارية المركبة التي تكلف الكثير من المال بعد ذلك".

وفي بافاريا، حذر الخبراء من اتباع التعليمات على الإنترنت لإشعال المفرقعات في المنازل أو شراء الألعاب النارية غير المرخصة، مشيرين إلى أن بعض الألعاب قد يكون بها عيوب تصنيع والإصابات بها يمكن أن تكون قاتلة.

المصدر : رويترز
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