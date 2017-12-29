شاهد: مسنات ينخرطن في برنامج للتدرب على الملاكمة

كسرت مجموعة من السيدات المسنات من جنوب أفريقيا، القاعدة وأثبتن أنه لا عقبة أمام الدخول في حلبة الملاكمة وانخرطن في تدريبات شاقّة.

وانضمت مجموعة من الجدات لدروس تدريبية في الملاكمة في إحدى صالات الرياضة بالعاصمة جوهانسبرغ، كثيرات منهن فوق 70 سنة، على يد مدرب وأظهرت السيدات حماسة كبيرة وهنّ يضربن بقوة على أكياس الرمل المعدة للتدريب في مشهد لا يختلف كثيرا عن " كبار الملاكمين".

وأظهرت العديد من الدراسات، بما في ذلك بحوث بتكليف من جمعية القلب الأمريكية أن التمارين الرياضية مفيدة في خفض ضغط الدم، والحد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب.

وأكدت الجدات أنهن لم يعدن يعانين من الأمراض التي كانت لديهم من قبل، وأنهن أقوى من أي وقت مضى.

وقالت كثير من المشاركات بأنهن لاحظنا تحسنا كبيرا في صحتهن منذ أن بدأت التدريبات، وتقول المتدربة " نجونابي" إنها تستمتع بالملاكمة لأنها تجعل لياقتها جيدة، موضحة أن ضغط الدم عندها تحسن كثيرا بعد الانخراط في التدريب.

وتقول إحدى المشاركات، إن الانخراط بالتدريب، أتاح لها مجالا اجتماعيا كبيرا، مشيرة إلى أنها كونت صداقات من خلال الالتقاء بقرينات لها في مثل سنها.

ويقول القائمون على البرنامج، إن البرنامج يتضمن تدريبا للدفاع عن النفس، موضحين أن التدريبات تعمل على تحسين صحة النساء المتقدمات في السن والبرامج العلاجية المقدمة لهن من الأمراض من مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول والسكري من النوع الثاني، إضافة إلى أن التمارين تبني كتلة العضلات، وتحسن معدل الأيض مما يعني أنه يمكنك التحكم في تطور السمنة.