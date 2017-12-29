شاهد: افتتاح مقهى " للكلاب " وأصحابها في الإسكندرية

افتتح في الإسكندرية مقهى للكلاب وأصحابها، في مسعى لتعلم الاندماج واللعب مع الحيوانات التي لن تكون موضع ترحيب في الأماكن الأخرى.

ويسمح المقهى الجديد، للزبائن، بالطبع إلى جانب تناول المشروبات، اصطحاب حيواناتهم الأليفة معهم، كما يسمح للزوار الآخرين وخاصة الصغار من الزبائن "بالتعرف "على الحيوانات المختلفة والتي تأتي بصحبة مربوها.

مالك المقهى "محمد الكوك " يقول إنه افتتح هذا المكان حتى يتمكن مالكو الحيوانات من اصطحاب حيواناتهم للاسترخاء وألا يتركوا حيواناتهم في المنزل بسبب الاتجاهات السلبية تجاه هذه الحيوانات، ويؤكد أن الحيوانات موضع ترحيب شديد في المقهى الذي افتتحه.

ويستقبل المقهى عددا كبيرا من الكلاب بدءا من الكلاب البالغة إلى الكلاب الصغيرة " الجراء".

لكن ليست الكلاب وحدها سيدة الموقف هنا والعملاء الوحيدون في المقهى، حيث يمكنك رؤية القرود وغيرها من الحيوانات، ويستضيف المقهى أيضا القطط مرة أسبوعيا حيث يمكن للزبائن قضاء الوقت مع "أصدقائهم".

ويجتذب المقهى الكثير من الأفراد الذين لا يمتلكون حيوانات أليفة، ويعتبرونه فرصة لهم للعب مع الحيوانات التي لا يمكنهم الاحتفاظ بها في المنزل، مثل محمد يحيى الذي لا يمتلك أي حيوانات أليفة، وقد أحضر أطفاله هنا كي يتمكنوا من الاستمتاع باللعب مع الحيوانات.

وينوي المقهى في المستقبل إضافة الخدمات البيطرية إلى المقهى.