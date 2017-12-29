دراسة: أدوية "صداع" تزيد فرص ولادة مصابين بشق الشفة

أفادت دراسة أمريكية حديثة، بأن عقارًا يستخدم لعلاج الصداع النصفي والصرع، يمكن أن يسبب تشوهات خلقية في وجه الجنين إذا تناولته الحوامل خلال الأشهر الأولى من الحمل.

الدراسة أجراها باحثون بمستشفى بريجام للنساء في ولاية بوسطن الأمريكية، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية الجمعية الأمريكية لتقدّم العلوم.

وأجرى الفريق دراسته على عقار "توبيرامات" الذي يستخدم لعلاج مرض الصرع والصداع النصفي كما يستخدمه الأطباء النفسيون لعلاج اضطراب ثنائي القطب أو الاكتئاب.

وراجع الباحثون السجلات الوطنية لأكثر من مليون حالة ولادة حدثت في أمريكا بين عامي 2000 و2010، كما رصد الباحثون حالات الإصابة بالشفة المشقوقة أو الشفة الأرنبية بين المواليد.

ووجد الباحثون أن تناول الأم لعقار " توبيرامات" لعلاج الاكتئاب أو الصرع خلال الثلث الأول من الحمل، يزيد فرص ولادة أطفال مصابين بشق الشفة أو الشفة الأرنبية بثلاثة أضعاف.

وقالت قائد فريق البحث الدكتورة إليزابيتا باتورنو إن "نتائج الدراسة تشير إلى أن خطر إصابة الأطفال بالشفة الأرنبية يتضاعف عند تناول الحوامل العقار ولو بجرعات خفيفة.