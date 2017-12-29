البث الحي
منوعات

دراسة: أدوية "صداع" تزيد فرص ولادة مصابين بشق الشفة

طفل مصاب بالشفة الأرنبية
طفل مصاب بالشفة الأرنبية
29/12/2017

أفادت دراسة أمريكية حديثة، بأن عقارًا يستخدم لعلاج الصداع النصفي والصرع، يمكن أن يسبب تشوهات خلقية في وجه الجنين إذا تناولته الحوامل خلال الأشهر الأولى من الحمل.

الدراسة أجراها باحثون بمستشفى بريجام للنساء في ولاية بوسطن الأمريكية، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية الجمعية الأمريكية لتقدّم العلوم.

وأجرى الفريق دراسته على عقار "توبيرامات" الذي يستخدم لعلاج مرض الصرع والصداع النصفي كما يستخدمه الأطباء النفسيون لعلاج اضطراب ثنائي القطب أو الاكتئاب.

وراجع الباحثون السجلات الوطنية لأكثر من مليون حالة ولادة حدثت في أمريكا بين عامي 2000 و2010، كما رصد الباحثون حالات الإصابة بالشفة المشقوقة أو الشفة الأرنبية بين المواليد.

ووجد الباحثون أن تناول الأم لعقار " توبيرامات"  لعلاج الاكتئاب أو الصرع خلال الثلث الأول من الحمل، يزيد فرص ولادة أطفال مصابين بشق الشفة أو الشفة الأرنبية بثلاثة أضعاف.

وقالت قائد فريق البحث الدكتورة إليزابيتا باتورنو إن "نتائج الدراسة تشير إلى أن خطر إصابة الأطفال بالشفة الأرنبية يتضاعف عند تناول الحوامل العقار ولو بجرعات خفيفة.

المصدر : الأناضول
المزيد من منوعات

شركة يابانية تحول وجوه أشخاص حقيقيين إلى أقنعة

قناع على شكل صورة مؤسس الشركة اليابانية

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

"رجل الظل".. من هو العالم النووي الإيراني الذي اغتيل قرب طهران؟

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (روتيرز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)