شاهد: يمنية ترسم على زجاج من حطام المنازل التي تستهدفها الغارات الجوية

تستغل الرسّامة اليمنية رقية الواسي، موادا من حطام المنازل في عمل قطع فنية، فهي ترسم على زجاج تعثر عليه في أماكن الغارات الجوية.

ورغم أن حطام منزل ضربته غارة جوية في اليمن، حقيقة محزنة لواقع هذه الحرب، لكن بالنسبة لرقية، هي مصدر غني بالمواد.

وتتنقل الفتاة بين الحطام بحثًا عن ألواح الزجاج، وبحقيبة من الشرائح المهشمة، تعود إلى المَرسم في منزلها.

وتشعر رقية أن شفافية الزجاج تمنح الناس شعورا "بالمصداقية"، وتستمتع بهوايتها الفنية في الرسم على الزجاج.

لكن النزاع غير من نهجها، وفنها الآن يعبر عن العنف والدمار الذي تراه كل يوم.

وتطلق رقية على هذه المشروع "الرسم رسالة سلام" وتستخدمه لرسم أحلامها ومعاناة اليمنيين، وفنها دليل على أن أهوال الحرب يمكن أن تستخدم لخلق رسالة أمل وسلام.